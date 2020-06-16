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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عامر: مناقشة موازنة «الدفاع» ستتم داخل «مجلس الدفاع الوطني»

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:36 م
كمال عامر
كمال عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن موازنة وزارة الدفاع للعام المالى الجديد 20202021، سيتم مناقشتها تفصيلًا داخل مجلس الدفاع الوطنى، إعمالًا بالنصوص الدستورية.

وقال عامر، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 20202021، إن اللجنة وافقت علي موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، وتوصي وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة علي مدار العام المالي لتلبية احتياجات وزارة الداخلية بما يحقق أهدافها وتطوير ادائها، مؤكدة دعمها لمطالب "الداخلية" بما يحقق تطوير قدراتها للقيام بمهامها علي أكمل وجه.

وأضاف عامر، أن اللجنة وافقت أيضا علي موازنة وزارة الإنتاج الحربي والقطاعات التابعة لها، مع مطالبة وزارة التخطيط بتلبية المطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح، كما أوصت في المقابل وزارة الإنتاج الحربي بترشيد الاستخدامات قدر المتاح.

وتابع عامر، أن الإنتاج الحربي يلعب دورًا مهمًا فهو إلى جانب استيفاء احتياجات القوت المسلحة، يساند الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة للمشروعات اللازمة لأداء دوره في المجتمع.

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