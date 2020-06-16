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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

‎بإجراءات احترازية.. العمل مستمر بالمشروعات القومية بـ«السادات»

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:26 م
مدينة السادات
مدينة السادات
هدير شعراوي
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قال البدري رحيم، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط عبارة عن مرحلتين، الأولى تشمل 15 عمارة بواقع 360 وحدة سكنية، لافتًا إلى توافر مساحات شقق بثلاثة نماذج، حيث تبدأ من 120 إلى 150 مترًا شاملة جميع المرافق والخدمات سواء "غاز – كهرباء – مصاعد"، بالإضافة إلى إعادة تشطيب فوق السوبر لوكس.

وأضاف "رحيم"، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الثانية تحتوي على 18 عمارة بواقع 423 وحدة سكنية، متابعًا أن جهاز تنمية مدينة السادات تسلم المرحلة الأولى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم تسكين المواطنين بالوحدات السكنية فعليًا.

من جهته لفت أحمد فرغلي، مسئول شركة التعمير لخدمات الصيانة، إلى أن جهاز تنمية مدينة السادات أنهى أعمال الصيانة بمنطقة حي الزيتون المكونة من 250 عمارة، بالإضافة إلى المنطقة 25 المكونة من 223 عمارة، إلى جانب المنطقة السابعة المكونة من 18 عمارة والمنطقة الــ 16 المكونة من 5 عمارات.  

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