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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مزرعة بانجو على مساحة 25 فدانا في البحيرة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:23 م
ضبط مزرعة بانجو
ضبط مزرعة بانجو
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مزرعة على مساحة 25 فدان بالبحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام زراعة 3 أشخاص نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالي 25 فدانا بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

تبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيط قطعة الأرض المُشار إليها تبين إقامة خيمة كبيرة بها على مساحة 200 متر بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة" وأمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبحوزتهم "مبلغ مالى 56 ألف جنيه، سيارة ربع نقل".

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وضبط المتهم الهارب.
مزرعة بانجو
مزرعة بانجو
مزرعة بانجو
مزرعة بانجو

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