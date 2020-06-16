خبراء: عقبات عديدة وتعنت أثيوبي واضح في مفاوضات سد النهضة

عقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا جديدا لمناقشة الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه بشأن سد النهضة، بالإضافة إلى تقييم مسار الاجتماعات السابقة ومدى إمكانية استكمال التفاوض، مع حفظ حقوق دولتي المصب مصر والسودان طبقًا لقواعد القانون الدولي، وتحديد آلية تنفيذية لفض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا، والذي يعد الفرصة الأخيرة لوضع اتفاقيات قانونية ملزمة، والإاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية فض المنازعات، قبل أيام من بدء موعد التخزين الأولى وفي حالة إستمرار الخلاف سيتم رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث.وفي السياق، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، إنه خلال حديث وزير الري السوداني بالأمس، كانت الصورة متفائلة حول قرب الوصول إلى حل قريب واتفاقية وشيكة لأزمة سد النهضة بين دول النزاع الثلاث.وأضاف علام، أن مصر والسودان لم يصدرا أي تصاريح سلبية أو إيجابية حول هذا الشأن، ما أثار الشكوك أكثر، خاصة مع صدور بعض التعليقات السودانية السلبية وخاصة من الدكتور أحمد المفتي، توضح أنه مازالت هناك خلافات بين الدول الثلاث، ومازال التعنت الأثيوبي مستمر.وأكد وزير الري الأسبق لـ"الدستور"، أن بيان إثيوبيا اليوم، قريب لما جاء في البيان السوداني أمس، مشيرًا إلى أنه يخاطب الداخل الأثيوبي بتمسك أثيوبيا بقيام الدول الثلاث بالتحمل معا بتبعات الجفاف، كما يشير إلى التقدم في المفاوضا حول القيام بدراسات سلامة السد، والتبعات الاجتماعية والبيئية، وقواعد الملء وغيرها من الموضوعات الفنية والقانونية التي يتم بحثها للوصول إلى توافق.من جهته، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن الإجتماعات التي عقدت وآخرها أمس الثلاثاء، مرتكزة على تكملة مسار واشنطن وليس لطرح وجهات نظر جديدة، ومناقشة قواعد الملء الأول والتشغيل، مشيرًا إلى إمكانية توقف المفاوضات بين الدول الثلاث، مع إمكانية مد أمد التفاوض خلال الفترة القادمة حول بعض التقاط الخلافية الأخرى.وأشار شراقي لـ"الدستور"، إلى إحتمالية التواصل بين الدول الثلاث خلال الشهور القادمة لحسم النقاط العالقة، الخاصة بكميات التصريف في السنوات العادية والجافة، وإلزام التطبيق وآلية فض المنازعات.وأكد الدكتور هاني رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أي اتفاق لا يشتمل على الإلزام القانوني وعلى كل النقاط الأساسية لحماية الحقوق المصرية، لا يجب توقيعه، حتى في حالة اتجاه إثيوبيا إلى الملء المنفرد لخزان سد النهضة، لأنه سيظل عملا غير مشروع، وهو الأمر الذي ينسحب على السد نفسه، مشيرًا إلى أن مسرح الأحداث سيشهد تغيرا متسارعا، وأنه يجب وضع إطار قانوني ملزم، خاصة أن التصريحات السودانية حول مفاوضات السد الإثيوبي عكست تفاؤلا لا تسنده التفاصيل الواردة في البيان نفسه، الأمر الذي يعيد ذات الأجواء التي سادت مباحثات السنوات السابقة.وأعلنت إثيوبيا في بيان لها اليوم، أن الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة في حدوث الجفاف، مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد.وأضافت، أن السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى تقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم، ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.