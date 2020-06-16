رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبراء: عقبات عديدة وتعنت أثيوبي واضح في مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:22 م
سد النهضة
سد النهضة
وائل القمحاوى
طباعة
عقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا جديدا لمناقشة الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاث على التوصل إليه بشأن سد النهضة، بالإضافة إلى تقييم مسار الاجتماعات السابقة ومدى إمكانية استكمال التفاوض، مع حفظ حقوق دولتي المصب مصر والسودان طبقًا لقواعد القانون الدولي، وتحديد آلية تنفيذية لفض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا، والذي يعد الفرصة الأخيرة لوضع اتفاقيات قانونية ملزمة، والإاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية فض المنازعات، قبل أيام من بدء موعد التخزين الأولى وفي حالة إستمرار الخلاف سيتم رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث.

وفي السياق، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، إنه خلال حديث وزير الري السوداني بالأمس، كانت الصورة متفائلة حول قرب الوصول إلى حل قريب واتفاقية وشيكة لأزمة سد النهضة بين دول النزاع الثلاث.

وأضاف علام، أن مصر والسودان لم يصدرا أي تصاريح سلبية أو إيجابية حول هذا الشأن، ما أثار الشكوك أكثر، خاصة مع صدور بعض التعليقات السودانية السلبية وخاصة من الدكتور أحمد المفتي، توضح أنه مازالت هناك خلافات بين الدول الثلاث، ومازال التعنت الأثيوبي مستمر.

وأكد وزير الري الأسبق لـ"الدستور"، أن بيان إثيوبيا اليوم، قريب لما جاء في البيان السوداني أمس، مشيرًا إلى أنه يخاطب الداخل الأثيوبي بتمسك أثيوبيا بقيام الدول الثلاث بالتحمل معا بتبعات الجفاف، كما يشير إلى التقدم في المفاوضا حول القيام بدراسات سلامة السد، والتبعات الاجتماعية والبيئية، وقواعد الملء وغيرها من الموضوعات الفنية والقانونية التي يتم بحثها للوصول إلى توافق.

من جهته، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن الإجتماعات التي عقدت وآخرها أمس الثلاثاء، مرتكزة على تكملة مسار واشنطن وليس لطرح وجهات نظر جديدة، ومناقشة قواعد الملء الأول والتشغيل، مشيرًا إلى إمكانية توقف المفاوضات بين الدول الثلاث، مع إمكانية مد أمد التفاوض خلال الفترة القادمة حول بعض التقاط الخلافية الأخرى.

وأشار شراقي لـ"الدستور"، إلى إحتمالية التواصل بين الدول الثلاث خلال الشهور القادمة لحسم النقاط العالقة، الخاصة بكميات التصريف في السنوات العادية والجافة، وإلزام التطبيق وآلية فض المنازعات.

وأكد الدكتور هاني رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أي اتفاق لا يشتمل على الإلزام القانوني وعلى كل النقاط الأساسية لحماية الحقوق المصرية، لا يجب توقيعه، حتى في حالة اتجاه إثيوبيا إلى الملء المنفرد لخزان سد النهضة، لأنه سيظل عملا غير مشروع، وهو الأمر الذي ينسحب على السد نفسه، مشيرًا إلى أن مسرح الأحداث سيشهد تغيرا متسارعا، وأنه يجب وضع إطار قانوني ملزم، خاصة أن التصريحات السودانية حول مفاوضات السد الإثيوبي عكست تفاؤلا لا تسنده التفاصيل الواردة في البيان نفسه، الأمر الذي يعيد ذات الأجواء التي سادت مباحثات السنوات السابقة.

وأعلنت إثيوبيا في بيان لها اليوم، أن الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة في حدوث الجفاف، مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد.

وأضافت، أن السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى تقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم، ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.

موضوعات متعلقة

«الإفتاء» للشاذين جنسيًا: ابحثوا عن طبيب لعلاج هذا الداء القبيح

بعد خروجه من السجن.. هل يتخلى أحمد حلمي عن خالد مرعي في فيلمه الجديد؟

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

أول تعليق من الأهلي على قرار عودة النشاط الرياضي

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

تفاصيل انتحار مصاب بكورونا فى حميات قنا خوفًا من العار

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

إنفوجراف

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

أيام زمان

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

في خدمتك.. إرشادات «الصحة» لمرضى السكري لحمايتهم من كورونا

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

منوعات

الجزائر: بروتوكول للوقاية من كورونا لعودة مباريات كرة القدم

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

بسبب مشكلة في المحرك.. تأجيل إطلاق قمر صناعي صيني

آلاء نوبل تتعاقد على تقديم برنامج «فاشونيستا»

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: دار الإفتاء في خدمة كورونا.. تناقض آراء "العمم" ينشر الوباء
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
المزيد

الثقافة

«اليهود في الموصل» جديد دار الرافدين للنشر

المورد الثقافي يطلق منحًا استثنائية لدعم الفنانين والكتّاب

رواية «الأرض الضيقة» تفوز بجائزة «والتر سكوت»

«ساحرة سالم السوداء».. ملحمة إنسانية فريدة