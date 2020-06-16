الأعلى للجامعات: إنشاء بوابة موحدة لرفع محتوى التعلم الإلكترونى

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الإحاطة بمقترح عمل بوابة موحدة للجامعات المصرية لرفع محتوى التعلم الإلكتروني بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وبناءً عليه تدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس لملء البيانات المطلوبة بالروابط التالية للمرحلتين الجامعية ومرحلة الدراسات العليا:المرحلة الجامعية: http:forms.gleGTZS7REjZXGZbgzg9الدراسات العليا: http:forms.glekaXkj21XY89295no8