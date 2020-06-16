«المنشآت السياحية»: عودة الطيران تستدعي تشغيل المطاعم

أكد هشام وهبة، عضو مجلس إداره غرفة المنشآت السياحية، ورئيس لجنة التدريب، أن هناك لجان حاليا من وزارة السياحة والصحة للتفتيش على المطاعم والتأكد من تنفيذها الإجراءات الاحترازية، استعدادا لإعادة التشغيل وفتح أبوابها للجمهور، لافتا إلى أن اللجان تمر على المطاعم التي تقدمت بطلبات للغرفة للعودة للعمل، لكسب الوقت حتى صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة التشغيل، كما سيتم منح المطاعم الملتزمة بتنفيذ الإجراءات شهادة السلامة الصحية التي تؤكد قدرتها على الالتزام بالإجراءات المطلوبة.وأضاف وهبة، في تصريحات خاصة لـ"الدسور"، أن هناك ترقب من جانب أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب المطاعم والكافيهات السياحية باتخاذ قرار فتح المطاعم، وخاصة بعد الإعلان عن عودة الطيران المباشر مع شهر يوليو المقبل، الأمر الذي يستدعي فتح كافة الأنشطة السياحية أمام الوافدين حتى يزاولوا حياتهم بالشكل الطبيعي.وأشار وهبة، إلى أن وزارة السياحة قد اعتمدت مؤخرا الضوابط التنظيمية لعمل المطاعم السياحية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا والمحافظة على صحة العاملين والوافدين إلى المنشآت السياحية، لكن يتبقى قرار الحكومة، موضحا أن المطاعم السياحية التابعة للفنادق بدأت في استقبال الزائرين من الخارج، مطالبا بضرورة سرعة اتخاذ قرار تشغيل المطاعم حفاظا علي العاملين، وخاصة أن هناك 10 % من إجمالي المطاعم السياحية هي التي تعمل على خدمة توصيل الطلبات، والبقية مغلقة أبوابها، كاشفا أن هناك العديد من أصحاب المطاعم سيضطروا إلى تسريح العاملين لديهم حال استمر الوضع، لعدم قدرتهم على مواصلة الالتزام بالرواتب الشهرية دون وجود أي دخل لهم.