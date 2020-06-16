وزير العدل يتابع صيانة المحاكم واتباع الإجراءات الوقائية

تتابع إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، تنفيذ تعليمات المستشار عمر مروان، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، بارتداء الكمامة لجميع المترددين على الشهر العقاري والمحاكم مع ترك المسافة اللازمة بين المواطنين المتواجدين.كما تتابع الإجراءات التي اتخذت لسد احتياجات المحاكم، حيث وجه مساعده لقطاع شؤون المتابعة والإنجاز، بموافاته شخصيًا أولًا بأول بتقارير متابعة وتقييم تنفيذ أعمال الميكنة والصيانة والنظافة وسد احتياجات المحاكم في هذه المجالات على مستوى الجمهورية.وأصدر "مروان" خلال الفترة الماضية تعليمات برفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلي ويدوي، الأمر الذي تضمن سالفًا تكليف قطاع شؤون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.كما ووجه بضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم الآن في المحاكم واستراحات القضاة، والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسؤولًا عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.