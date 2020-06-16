لحظة انقلاب مروع لسيارة أثناء الشغب فى ديجون الفرنسية (فيديو)

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطعًا مصورًا، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشكل مروع أثناء أعمال الشغب في مدينة ديجون الفرنسية، وتجمهر المتظاهرين حولها.و قالت الشرطة الفرنسية، إنها تدخلت لاستعادة الأمن والنظام في مدينة ديجون، بعد أن أضرم شبان النار في سيارات وحاويات قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.