لحظة انقلاب مروع لسيارة أثناء الشغب فى ديجون الفرنسية (فيديو)
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:59 م
ياسمين عباسطباعة
عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطعًا مصورًا، يظهر لحظة انقلاب سيارة بشكل مروع أثناء أعمال الشغب في مدينة ديجون الفرنسية، وتجمهر المتظاهرين حولها.
و قالت الشرطة الفرنسية، إنها تدخلت لاستعادة الأمن والنظام في مدينة ديجون، بعد أن أضرم شبان النار في سيارات وحاويات قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
و قالت الشرطة الفرنسية، إنها تدخلت لاستعادة الأمن والنظام في مدينة ديجون، بعد أن أضرم شبان النار في سيارات وحاويات قمامة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.