تقرير يوناني: مناورات تركيا العسكرية في المتوسط تستهدف أثينا

قالت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية إن تركيا أجرت الأسبوع الماضي مناورات عسكرية في البحر المتوسط وصفتها بـ"الاستفزازية" ونشرت وزارة الدفاع التركية العديد من الصور التي تشير إلى أن المناورات كانت بمثابة تدريبات من قبل القوات الجوية والبحرية التركية لغزو الجزر اليونانية.وعلقت الصحيفة على الخطوة، في تقرير نشرته أمس الإثنين، قائلة: "هذا يذكرنا بغزو تركيا لقبرص في عام 1974، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الدعاية التركية الأساطير القائلة بأن 18 جزيرة شرق بحر إيجه تنتمي إلى تركيا وليس اليونان".وبحسب موقع "Militaire اليوناني"، أجرت البحرية التركية تدريبات في الفترة من 9 إلى 12 يونيو في البحر المتوسط وبحر إيجه، باستخدام السفن الحربية والمركبات الجوية بدون طيار والمروحيات البحرية والقوات الخاصة، وكانت جميع التدريبات العسكرية تتمحور حول كيفية غزو الجزر اليونانية.وقالت "جريك سيتي تايمز" إنه مع فشل تركيا في غزو اليونان باستخدام ورقة المهاجرين غير الشرعيين في وقت سابق من هذا العام عبر الحدود البرية، تجد القيادة التركية طرقًا جديدة للضغط على اليونان، ونظرًا لأن اليونان لديها واحدة من أقوى القوات البحرية في العالم، فإن تركيا تطالب اليونان بتجريد جزر بحر إيجه من السلاح، على الرغم من عدوانها وغزواتها الوهمية للجزر.وأشارت الصحيفة إلى الوثائق السرية التي حصل عليها الموقع السويدي نورديك مونيتور- والتي تعود تاريخها إلى 13 يونيو 2014- والتي تكشف أن تركيا كانت قد أعدت خطة لعملية عسكرية من أجل غزو اليونان والاستفادة من ثروات الشعب اليوناني.وتأتي هذه الأحداث على خلفية زيادة التوترات في منطقة المتوسط في ظل التصعيد العسكري في ليبيا وإعلان أنقرة البدء في مشاريع التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص، رغم معارضة جيرانها.