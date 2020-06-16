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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:56 م
، نورة بنت محمد الكعبي
، نورة بنت محمد الكعبي
أ.ش.أ
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بحثت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، نورة بنت محمد الكعبي مع وزير الثقافة والرقمنة في المملكة المتحدة كارولين دينيناج سبل تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية وتطوير مجالات التعاون الإبداعي بين البلدين.

وأطلعت نورة الكعبي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الوزيرة البريطانية على تجربة القطاع الثقافي في الإمارات في التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، لضمان استمرار وصول المنتج الثقافي والإبداعي للجمهور في جميع الأوقات.

وقدمت نبذة عن البرنامج الإماراتي لدعم المبدعين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا والذي قدم دعمًا ماليًا لـ87 مبدعًا مستقلًا وشركة في القطاع الإبداعي وفق آليات ومعايير محددة تضمن لهم الاستمرار في إثراء المشهد الثقافي، إضافة إلى صندوق الأزمات للناشرين الإماراتيين الذي أطلقته جمعية الناشرين الإماراتيين والذي يستهدف مساندة دور النشر على استكمال مشاريعها الثقافية والإبداعية.

من جانبها، استعرضت كارولين دينيناج التدابير التي اتخذتها المملكة المتحدة للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي منها دعم الخزانة البريطانية للشركات التي تعاني ضغوطا اقتصادية، وتقديم مساعدة مالية لضمان استقرار أوضاعها خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مجلس الفنون رصد 160 مليون جنيه استرليني لدعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وعبرت نورة الكعبي عن تطلعها لمشاركة المملكة المتحدة في "إكسبو دبي" العام المقبل وهو العام ذاته الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، لتكون فرصة هامة لإقامة أنشطة ثقافية وإبداعية تجمع فنانين من البلدين.

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