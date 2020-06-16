أردوغان يواصل قمعه.. اعتقال 318 تركيا بتهمة الانتماء لجولن

أصدرت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أمرا باعتقال 318 شخصا، بتهمة الاشتباه بدعمهم لحركة فتح الله جولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعوم في عام 2016، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.وأشارت الوكالة إلى أن المشتبهين معظمهم من قوات الجيش، وقامت السلطات بإلقاء القبض عليهم بعدما شنت مداهمات في العديد من الولايات، من بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة.وأوضحت الوكالة أن الادعاء العام أمر بتوقيف 167 عسكريا حاليا وسابقا في مدينة إزمير على بحر إيجة، وتوقيف 84 مشتبها في إسطنبول، لافتا إنه تم بالفعل توقيف نحو 200 شخص، وتواصل الشرطة البحث عن بقية المطلوبين.يذكر أن الشرطة التركية شنت خلال الأسابيع الأخيرة عمليات متعددة في المحافظات المختلفة ضد أتباع جولن، حيث أصدر المدعى العام في 9 يونيو الماضي مذكرات توقيف بحق 275 شخصًا، فيما ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 154 منهم.وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.