رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يواصل قمعه.. اعتقال 318 تركيا بتهمة الانتماء لجولن

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:56 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
هدير سند
طباعة
أصدرت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أمرا باعتقال 318 شخصا، بتهمة الاشتباه بدعمهم لحركة فتح الله جولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعوم في عام 2016، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وأشارت الوكالة إلى أن المشتبهين معظمهم من قوات الجيش، وقامت السلطات بإلقاء القبض عليهم بعدما شنت مداهمات في العديد من الولايات، من بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وأوضحت الوكالة أن الادعاء العام أمر بتوقيف 167 عسكريا حاليا وسابقا في مدينة إزمير على بحر إيجة، وتوقيف 84 مشتبها في إسطنبول، لافتا إنه تم بالفعل توقيف نحو 200 شخص، وتواصل الشرطة البحث عن بقية المطلوبين.

يذكر أن الشرطة التركية شنت خلال الأسابيع الأخيرة عمليات متعددة في المحافظات المختلفة ضد أتباع جولن، حيث أصدر المدعى العام في 9 يونيو الماضي مذكرات توقيف بحق 275 شخصًا، فيما ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 154 منهم.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

موضوعات متعلقة

السودان: تقدم كبير في الجوانب الفنية بمفاوضات سد النهضة

«الإفتاء» للشاذين جنسيًا: ابحثوا عن طبيب لعلاج هذا الداء القبيح

«مدبولى» يتابع جهود مواجهة كورونا ويكلف بعقد اجتماع يومى

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا

تفاصيل انتحار مصاب بكورونا فى حميات قنا خوفًا من العار

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

إنفوجراف

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

أيام زمان

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

علامة تحذيرية على الفم تدل على نقص فيتامين مهم

في خدمتك.. إرشادات «الصحة» لمرضى السكري لحمايتهم من كورونا

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

منوعات

الجزائر: بروتوكول للوقاية من كورونا لعودة مباريات كرة القدم

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

بسبب مشكلة في المحرك.. تأجيل إطلاق قمر صناعي صيني

آلاء نوبل تتعاقد على تقديم برنامج «فاشونيستا»

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: دار الإفتاء في خدمة كورونا.. تناقض آراء "العمم" ينشر الوباء
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
المزيد

الثقافة

«اليهود في الموصل» جديد دار الرافدين للنشر

المورد الثقافي يطلق منحًا استثنائية لدعم الفنانين والكتّاب

رواية «الأرض الضيقة» تفوز بجائزة «والتر سكوت»

«ساحرة سالم السوداء».. ملحمة إنسانية فريدة