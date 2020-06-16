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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اشتعال سيارتين بعد تصادمهما بصحراوى البحيرة (صور)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:10 م
اشتعال سيارتين بعد
اشتعال سيارتين بعد تصادمهما
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل بسيارتين نقل محملين قمح وسبلة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة النوبارية.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد محمود يونس رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بحادث تصادم سيارتين على الطريق المشار إليه.

علي الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم بهاء الكردى رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية، وتبين تصادم سيارتين إحداهما محملة بالقمح والأخرى محملة سبلة، واشتعلت فيهما النيران على الطريق الصحراوي أمام مدينة النوبارية، وتم السيطرة على الحريق.

وتم فتح حركة السيارات أمام المارة وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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