عودة الدراسة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أعلن الطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية المصرية العلوم الطيران، اتخاذ كافة الإجراءات والوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين والطلاب والمدرسين، مشددا على حرص الأكاديمية تقديم كافة الخدمات اللازمة للدارسين، بعد عودة الدراسة بها.وأضاف صادق، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمقر وزارة الطيران المدني، أنه تم تعليق الدارسة بالأكاديمية عقب قرار رئيس الوزراء بتعليق للمنظومة التعليمية منتصف مارس الماضي، تماشيًا مع سياسة الدولة للحفاظ على حياة الجميع وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشار رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني المصري، أنه تم زيادة عدد ساعات الطيران اليومي عقب تقديم إخطار مخاطر السلطة الطيران المدني، مؤكدا أن الأكاديمية شهدت خسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تجاوزها خلال الفترة المقبلة.