التصريح بدفن المصاب الرابع في حريق شقة القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بدفن المصاب الرابع فى حريق نشب داخل شقتهم السكنية بمنطقة القطامية؛ ذلك عقب 5 أيام من وفاة أمه وأبيه وشقيقه الأكبر.تعود الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بالقطامية، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق ناتج عن أسطوانة غاز وأسفر إصابة أسرة كاملة مكونة من أب وأم و3 أطفال.تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم إخماد الحريق وبعد ساعات من نقل المصابين للمستشفى وتوفيت الأم وبعدها بثلاثة أيام توفى الأب ونجلة ولم يمضى اليوم الخامس حتى توفى الأبن الثانى.تم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.