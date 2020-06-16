التصريح بدفن المصاب الرابع في حريق شقة القطامية
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:05 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بدفن المصاب الرابع فى حريق نشب داخل شقتهم السكنية بمنطقة القطامية؛ ذلك عقب 5 أيام من وفاة أمه وأبيه وشقيقه الأكبر.
تعود الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بالقطامية، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق ناتج عن أسطوانة غاز وأسفر إصابة أسرة كاملة مكونة من أب وأم و3 أطفال.
تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم إخماد الحريق وبعد ساعات من نقل المصابين للمستشفى وتوفيت الأم وبعدها بثلاثة أيام توفى الأب ونجلة ولم يمضى اليوم الخامس حتى توفى الأبن الثانى.
تم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
تعود الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بالقطامية، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق ناتج عن أسطوانة غاز وأسفر إصابة أسرة كاملة مكونة من أب وأم و3 أطفال.
تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم إخماد الحريق وبعد ساعات من نقل المصابين للمستشفى وتوفيت الأم وبعدها بثلاثة أيام توفى الأب ونجلة ولم يمضى اليوم الخامس حتى توفى الأبن الثانى.
تم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.