50.9 مليار جنيه فائض خلال 10 شهور

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، عن استمرار تحقيق فائض أولي قدره 50.9 مليار جنيه بنسبة 0.8% من الناتج المحلي خلال الفترة يوليو – ابريل 20192020 مقابل فائض أولي قدره 54.8 مليار جنيه.وقد حقق العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 5.9%كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ5.6%خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.وذلك في ضوء ارتفاع الYيرادات بنحو 4.1%و ارتفاع المصروفات بنحو 8.6%خلال الفترة بنهاية ابريل 2020.