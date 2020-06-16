معهد اقتصادي: الوضع في ألمانيا جيد مقارنة بدول أخرى

أعلن علماء اقتصاد ألمان أن هناك نوعا من التوازن، بعد مرور ثلاثة أشهر على ما يسمى بالإغلاق التام بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا.وقال يوهانس زيباور العالم يالمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد اليوم الثلاثاء: "إننا نقارن الوضع في ألمانيا مع دول أخرى، كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، ويعد وضع سوق العمل الألماني جيدا للغاية".وأضاف أن بعض الإجراءات الحكومية مثل ساعات العمل المختصرة أدت إلى تراجع القلق نسبيا لدى بعض الموظفين حول وضعهم المالي، مثلما تبين من دراسة طويلة المدى أجرتها اللجنة الاجتماعية الاقتصادية بألمانيا، ولكنه أشار إلى أن الوضع كان أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص.