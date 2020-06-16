رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:01 م
4 آلاف سمكة رنجة
4 آلاف سمكة رنجة
وكالات
طباعة
قدمت الحكومة الهولندية، الاثنين، 4 آلاف سمكة رنجة إلى المستشفى الجامعي في مدينة مونستر الألمانية، تعبيرا عن الشكر لعلاج هولنديين مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المستشفى الواقع غربي ألمانيا.

وقدم وفد هولندي السمك، الذي تم إعداده بشكل خاص، إلى طاقم العاملين في المستشفى الذي تولى تنسيق استقبال أصحاب الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا المستجد من هولندا منذ مطلع أبريل الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن برلين قدمت الرعاية في أقسام الرعاية المركزة لـ58 مصابا، منهم 49 في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

يشار إلى أن تسعة مرضى من هؤلاء توفوا متأثرين بشدة الإصابة، فيما تحسنت حالة الباقين، وعادوا جميعا إلى وطنهم، حسبما ذكر الأطباء الهولنديون، الاثنين،

وخلال استقباله للضيوف الهولنديين، قال كارل-جوزيف لامان، وزير الصحة في ولاية شمال الراين ويستفاليا إنه لم يكن هناك أي تردد في استقبال المرضى "فنحن لسنا جيرانا وحسب، بل نحن أصدقاء، والأصدقاء يساعدون بعضهم بعضا في الأزمة".

وهذه هى المرة الثانية التي تقدم فيها هولندا سمك رنجة للعاملين في مستشفى ألماني، للتعبير عن الامتنان لقيامهم بعلاج هولنديين مصابين بمرض كوفيد – 19.

موضوعات متعلقة

«مدبولى» يتابع جهود مواجهة كورونا ويكلف بعقد اجتماع يومى

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 97 وفاة و1691 إصابة جديدة بكورونا

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

تفاصيل انتحار مصاب بكورونا فى حميات قنا خوفًا من العار

تفاصيل إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

«أحدهم نقل العدوى لـ52 شخصًا».. من هم «الناقلون الفائقون» لكورونا؟

خبراء يحذرون من تخفيف قيود كورونا فى أمريكا

منوعات

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

بسبب مشكلة في المحرك.. تأجيل إطلاق قمر صناعي صيني

آلاء نوبل تتعاقد على تقديم برنامج «فاشونيستا»

أول رائدة فضاء.. الأولى في العالم بلا منازع منذ 57 عاما

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: دار الإفتاء في خدمة كورونا.. تناقض آراء "العمم" ينشر الوباء
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
المزيد

الثقافة

رواية «الأرض الضيقة» تفوز بجائزة «والتر سكوت»

«ساحرة سالم السوداء».. ملحمة إنسانية فريدة

المخرج السورى محمد ملص ضيف «طلّات سينمائية»

متابعو يوتيوب الثقافة بين الموسيقى والغناء وفنون المسرح