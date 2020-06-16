وزير الطيران: دعمنا شركات النقل الجوي الخاصة لتخفيف تداعيات كورونا

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن هناك عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لتدعيم شركات الطيران الخاصة المصرية ورفع العبء المالي عنها، عقب خسائرها نتيجة تعليق حركة الطيران الدولية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف عنبة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمقر الوزارة، أن الوزارة استطاعت تخفيف القيود المالية على شركات الطيران الخاصة، وهناك شركات رفضت العديد من المقترحات لتدعيمها.وتابع وزير الطيران المدني، أن من ضمن تلك المقترحات كان تقديم قرض مالي من البنوك لسداد مرتبات الموظفين، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها منظومة الطيران المدني المصري في أعقاب انتشار فيروس كورونا.