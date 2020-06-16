وفاة طبيب متأثرا بكورونا في القليوبية

توفى الطبيب محمد حشاد 35 عاما ابن قرية نامول بطوخ داخل مستشفى زايد النهيان بالدويقة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال أداء واجبه الوطني وتعرض لمشاكل ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس.وبالكشف والمتابعة تبين ظهور أعراض الفيروس وتحولت مواقع التواصل وصفحات الأطباء إلى سرادقات عزاء والدعاء للطبيب الشهيد.وأوضح الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، صديق الطبيب، أن "الشهيد كان نعم الصديق ولم يقصر، وكان يؤدي واجبه على أكمل وجه، ولا نملك إلا الدعاء والمغفرة له وأن يسكنه الله فسيح جناته".