بالأرقام.. تفاصيل خسائر «القابضة للمطارات والملاحة الجوية»

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن خسائر المطارات على مدار الثلاثة أشهر الماضية نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تقدر بنحو 696 مليون جنيه.وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الطيران، أن خسائر مطار القاهرة "شركة ميناء القاهرة الجوى" فقط تقدر بنحو 461‪ مليون جنيه، و127 مليون جنيه للشركة المصرية للمطار، و93 مليون جنيه للملاحة الجوية، و20 مليون جنيه لشركة تكنولوجيا المعلومات.ويعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.وكان وزير الطيران، أعلن أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.