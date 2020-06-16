خبير اقتصادي: مشروع «جسور» يدعم فتح أسواق إفريقية جديدة

قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إن مصر لديها فرصة جيدة للدخول في الأسواق العالمية واقتحام الأسواق الإفريقية، خاصة بعد إنشاء مشروع جسور الذي قامت به وزارة قطاع الأعمال العام.وأضاف سلامة في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه حتى يستطيع المنتج المصري المنافسة أمام المنتجات الأخرى، يجب أولا تطوير المصانع ومعدات الإنتاج والاستعانة بذو الخبرة من القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب، وذلك للإستفادة من القيمة الإنتاجية المضافة للسلع التي يمكن أن يضيفها القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي.وأوضح أنه يجب دعم ومساندة المصدرين وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام المصدر المصري وتعيق من عمليه التصدير خاصة أن بعض الدول تعمل علي دعم صادرتها جيدا.