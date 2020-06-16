رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف موجة كورونا الثانية ترفع مخزون الغاز

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:58 م
الغاز
الغاز
وكالات
طباعة
أفادت تقارير بأن مخزون الغاز العالمي يرتفع في ظل تعاف بطيء للطب على الغاز الطبيعي المسال، ومخاوف من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، مما يعزز مبررات توخي الحذر بينما تعود عجلة الاقتصاد للعمل.

وقالت مصادر تجارية وملاحية إن العشرات من ناقلات الغاز المسال متوقفة عن العمل، بسبب امتلاء صهاريج تخزين الغاز في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وفي أوروبا.

وقالت ربيكا تشيا، المحللة لدى كبلر للبيانات، إن هناك 27 ناقلة غاز مسال عائمة، ثمانية منها وجهتها اليابان. وتصنف كابلر الناقلة عائمة إذا مكثت في المياه لأكثر من خمسة أيام.

ويمر الطلب على الغاز في اليابان، المستورد الكبير للغاز المسال، بحالة من الضعف بسبب مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، حيث أجبر الفنادق والمطاعم على الإغلاق، والمصانع على تعليق عملياتها.

وتراجعت مبيعات الغاز في الشريحة التجارية 50 % في مايو عنها قبل سنة، في حين انخفضت مبيعات الغاز للشريحة الصناعية بين 20 و30 %.

وسجلت أحجام واردات اليابان الشهرية من الغاز المسال أدنى مستوياتها في عشر سنوات في مايو، بعد أن استمرت لأواخر الشهر حالة الطوارئ التي أعلنها البلد أوائل أبريل.

وأرجأت مؤسسة كوريا للغاز، أكبر مستورد للغاز المسال في كوريا الجنوبية، عدة شحنات حتى أواخر العام في ظل مستويات مخزون مرتفعة، حسبما قالته مصادر لرويترز.

وفي الصين، ثاني أكبر مستورد للغاز المسال في العالم، امتلأ مخزون الغاز أيضا، وفقا لمصدرين، إذ تواجه العاصمة حالات إصابة جديدة بالفيروس، في حين فرضت الهند قيودا على الواردات أثناء فترة الرياح الموسمية.

وبلغت مخزونات الغاز الأوروبية مستويات قياسية هي الأخرى عقب طقس دافئ.

وأشار المحللون لدى سيمبسون سبنس يونغ لسمسرة السفن إلى أن "طاقة التخزين في شمال غربي أوروبا من المتوقع أن تبلغ السعة القصوى قبل نهاية موسم الضخ، الذي تفيد التقديرات أنه سيكون خلال أغسطس".

موضوعات متعلقة

داليا البحيرى: «طردت أبويا بعد إصابة زوجى بكورونا»

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

تفاصيل إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا

بعد خروجه من السجن.. هل يتخلى أحمد حلمي عن خالد مرعي في فيلمه الجديد؟

الصور

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

الأكثر قراءة

بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

تفاصيل انتحار مصاب بكورونا فى حميات قنا خوفًا من العار

تفاصيل إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

روسيا: المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

350 مليون شخص على مستوى العالم معرضون بشدة لخطر الإصابة بكورونا

«أحدهم نقل العدوى لـ52 شخصًا».. من هم «الناقلون الفائقون» لكورونا؟

خبراء يحذرون من تخفيف قيود كورونا فى أمريكا

منوعات

4 آلاف سمكة رنجة.. هدية من هولندا لمستشفى ألماني

بسبب مشكلة في المحرك.. تأجيل إطلاق قمر صناعي صيني

آلاء نوبل تتعاقد على تقديم برنامج «فاشونيستا»

أول رائدة فضاء.. الأولى في العالم بلا منازع منذ 57 عاما

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبو ليلة يكتب: دار الإفتاء في خدمة كورونا.. تناقض آراء "العمم" ينشر الوباء
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
المزيد

الثقافة

رواية «الأرض الضيقة» تفوز بجائزة «والتر سكوت»

«ساحرة سالم السوداء».. ملحمة إنسانية فريدة

المخرج السورى محمد ملص ضيف «طلّات سينمائية»

متابعو يوتيوب الثقافة بين الموسيقى والغناء وفنون المسرح