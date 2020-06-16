خبير: تخبط في السياسات الاقتصادية التركية بسبب التدهور الشديد

قال الدكتور كادر كير خبير العلاقات الدولية، إن تركيا تلقت خيبة أمل شديدة بعد التدهور الذي يشهده المجال الزراعي، وقلة المنتجات الزراعية بسبب السياسات المرتبكة التي تتبعها إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة الراهنة.وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تخبطا في السياسات الاقتصادية التركية، موضحا أن تركيا في السابق كانت تعتمد على شراء النفط من تنظيم داعش الإرهابى خلال التعاون بين أنقرة والجماعات الإرهابية ولكن بعد الضربات الكبرى التي تلقاها التنظيم الإرهابى وانهياره توقف هذا التعاون.وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن المعارضة التركية أصبحت تتيقن من انهيار السياسات التركية في التعامل في المجال الزراعي، مما تسبب في تزايد الأزمة الاقتصادية التي تضرب أنقرة منذ عدة أشهر.