«كريم» تطلق «Super App » متعدد الخدمات لتوفير الاحتياجات اليومية للأفراد في المنطقة

◄ التطبيق يشمل خدمات:

- نقل الأفراد: سيارات، ودراجات هوائية، ومركبات مختلفة

- نقل الأشياء: خدمات طلب الطعام، والاحتياجات اليومية، والصيدليات، والتوصيل

- الدفع الالكتروني: دفع الفواتير،و شحن الهواتف، وتحويل من شخص الى اخر



◄ فريق تقني من 500 موظف عملوا على تطوير التطبيق.. واستثمارات بقيمة 50 مليون دولار



◄ التطبيق طرح في مارس 2020.. و33 مليون عميل من المغرب الى باكستان سيحصلون عليه فى يونيو 2020



أعلنت شركة كريم، منصة الانترنت الرائدة في الشرق الاوسط الكبير، عن إطلاقها تطبيق «Super App - تطبيق متعدد الخدمات»، لتصبح كريم منصة تقنية متعددة الخدمات التكنولوجية، حيث سيضمن التطبيق خدمات أخرى بالإضافة لنقل الأفراد، العديد من الخدمات وأبرزها نقل الاشياء والمنتجات، وخدمات الدفع الإلكتروني، طبقا للخدمات المتاحة في كل دولة.وسيتمكن عملاء كريم حول المنطقة - طبقا للخدمات المتاحة في التطبيق في كل دولة - من طلب رحلات عن طريق خدمات النقل التشاركي، و طلب الطعام من أكثر من 10 آلاف مطعم مشارك حول المنطقة ، بالإضافة لطلب الضروريات اليومية من محال السوبر ماركت أو الصيدليات أو تجار آخرين، كما يستطيعوا طلب خدمات من تجار غير مشاركين على التطبيق وسيقوم أحد الكباتن بشراء السلع وتسليمها إلى أي مكان كما يمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة الدفع الاليكتروني «Careem PAY » والتي يمكن من خلالها ايضا تحويل رصيد للعائلة والأصدقاء أو تقسيم الفاتورة، مما يجعل من السهل دفع جميع الخدمات بطريقة آمنة. بالاضافة الى ذلك قامت كريم بتوسيع نطاق خدمات برنامج المكافآت «Careem Rewards »، حيث يستطيع عملاء كريم الآن الحصول على نقاط مكافآت في كل رحلة وطلب لأي من الخدمات المتاحة واستبدال نقاط المكافآت بخصومات على الرحلات أو الطعام أو خدمات الشركاء أو التبرع بها لمجموعة واسعة من المؤسسات الخيرية.أما من ناحية التجار، فسيتمكن التجار أو أصحاب منافذ البيع المختلفة من عقد الشراكات مع شركة كريم، لتقديم منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 33 مليون عميل حول المنطقة من خلال تطبيق « Super App » ، مما سيساهم في توسيع نطاق أعمالهم وتحسين قدراتهم اللوجستية وتوصيل منتجاتهم المتنوعة، و كذلك استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، لخدمة المزيد من الأفراد.كباتن كريم أيضًا (سواء للعربات او الدراجات الهوائية) سيستطيعوا الاستفادة من التطبيق متعدد الخدمات، حيث سيوفر لهم التطبيق فرصة الوصول لعدد أكبر من العملاء في قطاعات مختلفة، وطلب متزايد خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعني فرصة أكبر لمزيد من الدخل والأرباح.ويقول مدثر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم، «إن التوجه الأخير في ثقافة المستهلكين للتجارة الالكترونية يمثل فرصة عالمية ومهمة، وازداد الايمان بأهميتها خاصة بعد جائحة فيروس كورونا العالمية، مضيفا «تطبيق Super App الذي نقدمه يدعم هذا التحول السريع من خلال الجمع بين مختلف الخدمات اليومية الأساسية للعملاء في مكان واحد، مع استخدام نظام تسجيل دخول موحد ونظام دفع متكامل. نحن نقوم بتصميم المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات حتى يتمكن الافراد من الحصول على الخدمات التي تهمهم بطريقة اسهل».ومن جانبه، قال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، «تطبيق Super App هو رهان كريم الأهم على منطقة الشرق الأوسط الكبير، ونحن متحمسون للإشارات الإيجابية التي نراها ، حيث يتبنى الناس بشكل متزايد الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية » مستطردا «أعجبت بشدة بكافة فريق عمل كريم، فقد تحركوا بسرعة خلال فترة الجائحة للابتكار وتلبية طلب المستهلكين المتغير».من منظور أداء الأعمال ، تتوقع كريم أن تشهد زيادة في نسبة الإيرادات، وانخفاض في تكاليف جذب عملاء جدد، والحفاظ على العملاء عن طريق البيع المتقاطع واستخدام العملاء لمنتجات وخدمات متعددة، كما تخطط كريم للتوسع في أعمال تطبيق Super App، وتفتح منصتها للمزيد من المشاركين لطرح خدماتهم الخاصة على التطبيق، وهو ما يعد أساس سياسة وأهداف كريم لجعل حياة الناس أسهل وتلبية احتياجات المجتمعات وقدرات الأسواق التي تعمل بها.يذكر أن طرح تطبيق الـ Super App بدأ في شهر مارس الماضي، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل بحلول شهر يونيو الجاري، على أن يتم تفعيل الخدمات بشكل تدريجي وفقا للخدمات المتوفرة في كل دولة حيث يخدم أكثر من 33 مليون مستخدم و1.7 مليون كابتن في أكثر من 13 دولة، و100 مدينة.وتشمل الخدمات المتاحة في تطبيق Super App في مصر خدمات نقل الافراد بالعربات والدراجات الهوائية، وخدمات توصيل المنتجات، وخدمات المحفظة الاليكترونية بالاضافة لشحن الرصيد، ومن المتوقع ان تتوسع كريم في خطة أعمال الـ Super App في مصر لتطرح المزيد من الخدمات مستقبلًا.