إخضاع 369 منزلا للحجر الصحي في أحد أحياء برلين عقب تفشي كورونا

أخضعت السلطات المحلية في حي نويكولن بالعاصمة الألمانية برلين 369 منزلا للحجر الصحي بسبب تفشي عدوى كورونا المستجد.وقال عضو مجلس الإدارة الصحية في الحي، فالكو ليكه، اليوم الثلاثاء إن الذين شملهم الحجر يقيمون في سبعة أماكن في مناطق متفرقة.وبحسب البيانات، لا يوجد عدد محدد حاليا للأفراد الذين شملهم الحجر، إلا أن السلطات تقدر أن هناك نحو عشرة أشخاص مقيمون في كل منزل.وبحسب بيانات ليكه، فإن عدد الأفراد الذين جاءت اختبارات الإصابة بالفيروس لديهم إيجابية فيما يتعلق بهذه البؤرة ارتفع إلى 57 فردا، من بينهم أطفال.