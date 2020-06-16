«صحة الغربية»: المحافظة سجلت أعلى نسب الشفاء من كورونا

صرح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن محافظة الغربية إحدى أكبر المحافظات تحقيقًا لنسب الشفاء بين المحافظات، مؤكدًا أن نسبة الشفاء تجاوزت الـ٦٥٪؜، مضيفًا أن فيروس كورونا المستجد الآن في مرحلة الارتباط الفيروسي وأن التحليل ليس هو الشرط الأهم لاكتشاف الإصابة.وأضاف حميدة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عدد المتعافين داخل المحافظة من أبناء المحافظة بلغ ١٣٠٠ حالة، كما أنه بلغ عدد المعزولين داخل المنازل ٧٦١ حالة آخرها ٤١ حالة تم عزلها منزليًا اليوم، وتماثل للشفاء منها ٤٠٠ حالة حتى الآن وتم السماح لها بترك العزل المنزلي، عقب شفائها تمامًا.وأكمل حميدة، أنه حال اكتشاف إصابة جديدة تقوم المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بتطهير وتعقيم كل الأماكن التي تواجد بها المصاب، وتقوم المديرية بتوجيه الطب الوقائي لمكان الحالة لتطهير المنزل داخليًا، بينما تساعد جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية على تطهير الشوارع والأماكن العامة.