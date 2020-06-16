طرح اللحوم بـ85 جنيها في شمال سيناء

قل المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن هناك حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة على الأسواق المحلية ومحلات الجزارة وبيع الدواجن والثلاجات، للتأكد من تاريخ الصلاحية الإنتاجية والذبح من خلال المجازر الحكومية ووجود أختام لطرح اللحوم لتكون آمنة صحيا للمستهلكين والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والمتابعة المستمرة وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وتابع رادشد، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك استقرار في أسعار اللحوم البلدية لتتراوح بين 110 جنيهات إلى ١٢٠جنيها في الأسواق المحلية، بجانب طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، والدواجن بسعر 37 جنيها في فروع "الدلتاماركت".