التحري عن صاحب ثلاجة دواجن فاسدة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز مسئول ثلاجة بحوزته 6 أطنان دواجن نافقة؛ لمدة 24 ساعة، على ذمة التحريات للتحري عنه.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن إدارة شرطة التموين بقيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة من ضبط مسئول عن ثلاجة دواجن بدون ترخيص.وتبين أنه يقوم بشراء الدواجن النافقة من المزارع المختلفة، بثمن بخس وتقطيعها وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.