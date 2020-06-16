تجديد حبس صاحب مخبز اختلس أموال الدعم بالسلام
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:36 م
داليا عبد الباسططباعة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس صاحب مخبز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باختلاس 739 ألف جنيه من أموال الدعم.
تعود الواقعة، عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.
وتبين استيلاؤه على مبلغ 739934 جنيهًا بدون وجه حق، طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًّا، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
تعود الواقعة، عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.
وتبين استيلاؤه على مبلغ 739934 جنيهًا بدون وجه حق، طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًّا، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.