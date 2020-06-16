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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: الوضع في شبه الجزيرة الكورية مقلق

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:35 م
الكرملين
الكرملين
أ.ش.أ
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علق الكرملين، اليوم، على الأحداث الجارية في شبه الجزيرة الكورية، وإعلان كوريا الشمالية عن تدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونج الصناعي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قوله: "نحن بالطبع نراقب عن كثب ما يحدث في شبه الجزيرة الكورية، وهذا بالطبع يثير القلق"، مضيفًا أن روسيا تحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية قولها: "لقد قطعنا جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ثم في نهاية المطاف دمرنا اليوم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، جاء ذلك استجابة لمشاعر الجمهور الغاضبة بأن علينا أن نجعل أولئك الذين تجاهلوا مشاعرنا الغاضبة يدفعون الثمن مقابل ذنبهم".

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