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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الجونة السينمائي» يمدد استقبال الأفلام المشاركة بالدورة 4

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:30 م
الجونة السينمائي
الجونة السينمائي
أمير محمد خالد
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كشف مسئولو الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي والمقررة إقامتها في شهر سبتمبر المقبل، عن مد موعد تلقي الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبوا "أخبار هامة لصناع الأفلام! تم تمديد موعد التقديم بالمشاريع في مرحلة التطوير حتى 25 يونيو 2020، بينما يمكن التقديم بالأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج حتى 10 يوليو 2020".

يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي شهدت اختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من أصل 133 طلبًا، ومنح المهرجان جوائز للأفلام والمشاريع الفائزة تُقدر قيمتها بـ240 ألف دولار أمريكي، وتم تمويل هذه الجوائز من قِبل مهرجان الجونة السينمائي وشركائه ورعاته.

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