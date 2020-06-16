القبض على 5 عاطلين لترويج الحشيش بالمنصورة

نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 5 عاطلين يتاجرون في مخدر الحشيش في محافظة الدقهلية.وتبين أنه تم ضبط المتهمين فى أكمنة بمنطقة المنصورة وشربين أُعدت لضبطهم حال استقلالهم 3 سيارات، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.800 كيلو جرام، 2000 قرص مخدر، وسلاح أبيض -مطواة-، ومبلغ مالى، 4 هواتف محمولة.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.