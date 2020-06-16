مظاهرات فلسطينية أمام «الصليب الأحمر» دعمًا للأسرى (فيديو)

عرضت فضائية "الغد"، فيديو من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية أمام مقر الصليب الأحمر، والتي جاءت ضمن فعاليات الاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى، وتأكيدًا على رفض خطة الكيان الصهيوني لضم أجزاء من الضفة الغربية.



ويظهر الفيديو المتظاهرين يحملون صور الأسرى في سجون الاحتلال، ويرددون هتافات للمطالبة بتحريرهم، وضد خطة الكيان الصهيوني ضد مخطط الضم.