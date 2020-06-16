ضبط مسجلين خطر بـ70 طربة حشيش في الإسكندرية

نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية متورطين في حيازة 70 طربة لمخدر الحشيش بمحافظة الإسكندرية.أكدت التحريات قيام مسجلين خطر بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي، هاتفين محمول.بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 490 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.