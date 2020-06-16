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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غزل المحلة توفر كمامات ومستلزمات طبية لمستشفى حميات بالغربية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:23 م
غزل المحلة توفر كمامات
غزل المحلة توفر كمامات
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وفرت شركة غزل المحلة برئاسة المهندس أشرف عزت عددا من الاجهزة وكمية من المستلزمات الطبية، وتشمل عدد 3000 كمامة، و900 "فوطة"، و360 قماش تكفين، و100 كيلو قطن طبي لمستشفى حميات المحلة.

وقدم الدكتور محمد عبده، مدير مستشفى حميات المحلة، شهادة تقدير لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، وياسر فهمى الموظف الوسيط، مشيدا بالدور الذي تقوم به الشركة ومساهمتها فى تطوير ورفع كفاءة القطاعات الخدمية الرئيسية بالمجتمعات المحلية المحيطة بها، فى قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية.

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