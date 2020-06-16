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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 183 مليون جنيه لـ174 ألف متضرر من كورونا بالمنشآت السياحية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:23 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 183 مليونا و451 ألفا و696 جنيها، لنحو 174 ألفا و943 عاملا يعملون في 2000 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح سعفان، في بيان، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشأة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1800 منشأة سياحية جاري استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن مليار و68 مليون و179 ألف و241 جنيه.

وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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