«المصرف المتحد» يحقق أعلى تمويلات بين البنوك في التمويل العقاري

حصل المصرف المتحد على المركز الأول في أحدث تقرير أصدره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق.وقال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – إن المصرف المتحد استطاع تحقيق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة قوية في نشاط التجزئة المصرفية بشكل عام وفي مجال التمويل العقاري بشكل خاص خلال الفترة الماضية. وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الاخيرة الناتجة عن تفشي ازمة كورونا.وأضاف القاضي أن التعاون المثمر بين المصرف المتحد وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواكب ويساند توجهات الدولة المصرية الاستراتيجية وفق لرؤية 2030 نحو تحسين حياة المواطن. وذلك من خلال توفير وحدات سكنية وصحية لاسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.وأكد القاضي أن قطاع التمويل العقارى يعد احد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية. وذلك لانه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من 35 صناعة. فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.وأوضح أن هناك انعكاسات اجتماعية اخري للقطاع العقاري منها: زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني. فضلا عن القضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري.وقال أيمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري إن المصرف المتحد استطاع منح 1000 عميل بقيمة 130 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالي. وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. هذا بالاضافة الي عملاء الاسكان الفاخر.واشارت رحاب عزمي – رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع – ان خدمة التمويل العقاري تمنح عملائها قيمة مضافة ومتميزة. وذلك من خلال حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم اجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي اقل وقت مثل: خدمة الانترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبيل البنكي وايضا خدمة الصراف الآلي. وتعمل هذه الخدمات بكفاءه عالية وعلي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع.