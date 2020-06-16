تأجيل المرافعة النهائية في قضية «فتاة فرشوط»

أجلت محكمة جنايات مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، جلسة المرافعة النهائية في قضية اغتصاب الفتاة فرحة، والمعروفة بقضية "فتاة فرشوط" إلى دور شهر يوليو المقبل.تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي"، 21 عامًا، وشقيقه محمد، 19 عامًا، و"مصطفى"، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة"، 17 عامًا، طالبة، في الزراعات وفي منزل المتهمين الأول والثاني.ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم (7623) جنايات فرشوط، والمقيدة برقم (4232) كلي قنا، تهمة خطف فتاة وهتك عرضها والشروع في قتلها.