«كاتيوشا العراق» توجه رسائل «مبطنة» لحكومة الكاظمي

يتواصل إصرار الفصائل الموالية لإيران على تقويض أمن العراق وإحراج حكومة مصطفى الكاظمي أمام المجتمع الدولي، إذ تعرض معسكر التاجي المشترك بين القوات العراقية والأميركية لهجمات صاروخية للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة.وتوعدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مطلقي الصواريخ باتجاه المواقع الحيوية في البلاد بالملاحقة، وذلك بعد إحباط القوات الأمنية عملية استهداف لمعسكر التاجي شمالي بغداد.واستهدف هجوم صاروخي، مساء السبت، قاعدة التاجي الجوية، بحسب ما قالت قوات الأمن العراقية ومسؤول في التحالف.وكشفت قوات الأمن العراقية أن الصواريخ، التي أطلقت من شمال بغداد، لم تلحق أضرارا بقاعدة التاجي، الواقعة على بعد 85 كيلو مترا شمال العاصمة العراقية، فيما أوضح المسؤول في التحالف العسكري أن المقذوفات سقطت خارج الجزء الذي تتمركز فيه قوات التحالف.كذلك سقط صاروخان مساء الاثنين والأربعاء، واحد قرب مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود أميركيون، وآخر في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية.ولم تتبن أي جهة أيا من الهجمات الصاروخية على المصالح الأميركية، لكن واشنطن تتهم الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.وإلى جانب الهجوم على معسكر التاجي، فقد أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاثة صواريخ من نوع "كاتيوشا"، بعد منتصف ليلة الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر.وأشار البيان إلى أن الجهات التي نفذت هذا الاعتداء استخدمت قواعد خشبية لإطلاق الصواريخ، وقد عثرت القوات الأمنية عليها، ووجد فيها صواريخ متبقية تم إبطالها.