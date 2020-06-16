أسيوط تعقد جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا



اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا؛ تمهيدًا لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية لاعتماده.



جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

محافظ أسيوط

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة له وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم اعتماده لمشروع المخطط الإستراتيجي لشوارع مدينة صدفا بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعداد والاعتمادات المقررة خاصة بعد تنظيم جلسة تشاور واستماع للمواطنين وممثلي الهيئات المختلفة وأخذها في الاعتبار خلال إعداد المخطط ووضع حلول لمشاكلهم طبقًا للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة.



جاء ذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تطبيق القوانين العامة أثناء إعداد مثل تلك المخططات بما يضمن عدم ضياع حق الدولة وخططها الاستراتيجية والمستقبلية التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة في كافة القطاعات مع مراعاة التنمية العمرانية والاجتماعية للمواطنين.

اجتماع محافظ أسيوط

كانت محافظة أسيوط قد نظمت جلسة استماع بمجلس مركز ومدينة صدفا لمناقشة آراء المواطنين والمجتمع المدني قبل اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا والوقوف على الملحوظات والتعرف على مدى أهمية عمليات التوسعة التي سوف تحدث في عدد من الشوارع عند تطبيق المخطط على أرض الواقع بعد انتهاء الاجراءات القانونية اللازمة وذلك بحضور المهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه ومساعديه وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومدير الإدارة الهندسية بصدفا وممثلي المجتمع المدني والعشرات من المواطنين بمدينة صدفا وبمشاركة ممتاز الدسوقي عضو مجلس النواب.



اجتماع محافظ أسيوط