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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تعقد جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:17 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا؛ تمهيدًا لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية لاعتماده.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة له وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم اعتماده لمشروع المخطط الإستراتيجي لشوارع مدينة صدفا بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعداد والاعتمادات المقررة خاصة بعد تنظيم جلسة تشاور واستماع للمواطنين وممثلي الهيئات المختلفة وأخذها في الاعتبار خلال إعداد المخطط ووضع حلول لمشاكلهم طبقًا للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة.

جاء ذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تطبيق القوانين العامة أثناء إعداد مثل تلك المخططات بما يضمن عدم ضياع حق الدولة وخططها الاستراتيجية والمستقبلية التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة في كافة القطاعات مع مراعاة التنمية العمرانية والاجتماعية للمواطنين.
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
كانت محافظة أسيوط قد نظمت جلسة استماع بمجلس مركز ومدينة صدفا لمناقشة آراء المواطنين والمجتمع المدني قبل اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا والوقوف على الملحوظات والتعرف على مدى أهمية عمليات التوسعة التي سوف تحدث في عدد من الشوارع عند تطبيق المخطط على أرض الواقع بعد انتهاء الاجراءات القانونية اللازمة وذلك بحضور المهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه ومساعديه وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومدير الإدارة الهندسية بصدفا وممثلي المجتمع المدني والعشرات من المواطنين بمدينة صدفا وبمشاركة ممتاز الدسوقي عضو مجلس النواب.
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
وأوضحت المهندسة ايمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة إنه تم تنفيذ جلسة الاستماع للمواطنين بعد الإعلان عن موعدها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والصفحات الرسمية لمحافظة أسيوط بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إعداد محضر الاجتماع الذي اعتمده اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بما تم من مناقشات ومقترحات خلال حوار مفتوح مع الحضور وممثلي المجتمع أثناء الجلسة واستعراض لشبكة الطرق والشوارع الرئيسية والطرق الفرعية والتجميعية والشريانية وعروضها وتوسعاتها المطلوبة لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والعمل على انتهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا في أسرع وقت ممكن وهو ما يوفر الكثير من الخدمات للمواطنين.

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