ضبط مسجلين خطر لترويج 378 لفافة هيروين بأسيوط

نجح ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، في ضبط مسجلين خطر يتاجران في 378 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط من ضبط أحد الأشخاص، بحوزته 328 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط عامل بحوزته 50 لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطها الإجرامى، وأن الهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.