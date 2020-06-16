«القوى العاملة»: تعيين 128 شابًا بينهم 6 من ذوى الهمم بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس 128 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالسويس، منهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخراج 241 شهادة قيد "كعب عمل"، وتسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، من خلال المكاتب الخمسة الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.وأوضح حاتم جاد الرب، مدير المديرية في تقريره الشهري لوزير القوى العاملة، أن المديرية تابعت خلال مايو الماضي صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق البريد والبنك الزراعي المصري لنحو 1838 عاملًا صرفوا 919 ألف جنيه، وتلقت 6 شكاوى فردية، تم تسوية 3 منها، وإحالة واحدة إلى المحكمة العمالية، وما زال هناك شكويان تحت البحث والدراسة، فضلا عن إنهاء إضراب بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية "NSF" يعمل بها 1213 عاملا قطاع استثماري - خارجي وعودة العمل بها بعد تلبية طلبات العمال القانونية.وأشار مدير المديرية إلى أنها قامت بزيارة ميدانية لـ 15 مخبزًا وتحويل عامل من العاملين بالمخابز إلى الكشف الطبي، منوهًا إلى أنه بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت من خلال حملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التي تقل العمال، حفاظًا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).