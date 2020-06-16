متابعو يوتيوب الثقافة بين الموسيقى والغناء وفنون المسرح

بين فنون الموسيقى والغناء والمسرح يقضى متابعو قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب الأمسية المذاعة فى التاسعة مساء الخميس 18 يونيو.تبدأ الأمسية بمختارات غنائية من ليالى مهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وتضم نخبة من أعمال الطرب العربى يؤديها محمد محسن (مصر)، صفوان بهلوان (سوريا) إلى جانب عدد من الألحان الشهيرة يعزفها سوليست الكمان والربابة محمود سرور.وفى الحادية عشرة مساءً وضمن مبادرة (إضحك.. فكر.. إعرف) تبث المسرحية الغنائية "المغفلة" من إخراج سامح بسيوني ومستلهمة من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى العالمى أنطون تشيكوف تحليل صوتى للمخرج الكبير سمير العصفورى، وتقديم الدكتور علاء عبدالعزيز، وتدور حول مربية تدعى يوليا فاسيليفنا تعمل لدى إحدى الأسر ويمر شهران دون أن تحصل على أجرها ولم تعترض، فيلاحظ رب الأسرة ذلك فيبدأ فى تلقينها درسًا عن الحياة.