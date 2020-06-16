قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من الضفة، رافقها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من الخليل، غالبيتهم من بلدة بيت أمر وهم: وحيد حمدي أبو ماريا (52 عاما) وهو أسير محرر أمضى سنوات في سجون الاحتلال، ومحمد شحدة الصليبي (22 عاما)، وسليمان جودت بحر (21 عاما)، ونور محمد نايف الصليبي (18 عاما).ومن بلدة يطا جنوبا، اعتقل الاحتلال كلا من: رائد يقين الجعبري، ويونس عرفات بصل (39 عاما).ومن جنين، اعتقل الاحتلال مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة وهما: عامر عبد الرحمن بعجاوي وهو أسير محرر، وحافظ إبراهيم وجيه أبو بكر.كما اعتقل الاحتلال المواطن حمزة خيري قُبج (23 عاما)، من بلدة عنبتا شرق محافظة طولكرم، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.ومن مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال حمزة البس (20 عاما)، والطالب في جامعة بيرزيت حمزة أُبي زلوم وهو أسير محرر، إضافة إلى مواطنين آخرين جرى اعتقالهما عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وهما: محمد أحمد حماد، وعبد العزيز حامد وهما أسيران محرران.