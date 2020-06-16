آلاء نوبل تكشف عن موضة المحجبات لصيف 2020

العديد من الفتيات المحجبات يحرصن على متابعة خطوط الموضة، للحفاظ على مظهرهن الأنيق والجذاب، خاصة مع قدوم الصيف وتعدد الألوان، لهذا تكشف لنا آلاء نوبل، فاشون بلوجر عن موضة المحجبات لعام 2020.قالت آلاء إن صيف 2020 غني بالموديلات المختلفة، والموضة هذا الصيف للمحجبات تميل للأزياء المشجرة والفساتين الفلوري والتصميمات متعددة الطبقات.وأكدت نوبل، أن الألوان الموضة هذا الصيف تتركز في ألوان: "الباستيل، والأحمر بدرجاته، والوردي المرجاني، ولون اللافندر".وأضافت أن موضة ملابس محجبات لعام 2020 تميل إلى أن تكون ناعمة، وغير متكلفة، فلا حاجة إلى ارتداء ملابس بأسعار باهظة بشكل غير مرتب بالمقارنه بأسعار بسيطة وغير مكلفة ولكن مرتبة ومنسقة بعضهما ببعض فالبساطة هي سر المظهر الأنيق والإطلالة المميزة.