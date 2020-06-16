«المحامين العرب» يطالب بتحقيق دولي مع أردوغان

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن إدانته وشجبه بقوة والنقابة العامة وجموع المحامين في مصر والعالم العربي، اعتقال ميليشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمالًا مصريين في ترهونة بليبيا والتعدي عليهم وتعذيبهم.وشدد عطية، في بيان له، على أن ما تم يمثل انتهاكًا لكل المواثيق، مطالبًا بتحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها.