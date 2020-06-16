بوريل يعتزم مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بتعزيز مشاركتها في مهمة «إيريني»

يعتزم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمها للمهمة العسكرية المشتركة "إيريني"، التي تهدف إلى الرقابة على تطبيق حظر توريد أسلحة إلى ليبيا.وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء استنادًا إلى مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إن هناك غياب لتلبية متطلبات مدرجة في خطة المهمة، مثل توفير غواصة وناقلة بترول والعديد من الفرقاطات وطائرات استطلاع ومروحيات.وبحسب التقرير، يعتزم بوريل خلال محادثات اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المقرر عقده اليوم الحث على تعزيز مشاركة الدول في المهمة.