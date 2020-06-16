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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغذاء والدواء» تحذر مصابي كورونا من نقل العدوى إلى حيواناتهم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:38 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في مقطع فيديو جديد عبر يوتيوب، من أن الحيوانات الأليفة قد لا تصيب الأشخاص بفيروس كورونا، لكن أصحابها يحتاجون إلى حماية القطط والكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى.

وقالت حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنه "على الرغم من أنه لا يبدو أن الحيوانات يمكن أن تصيبك بالفيروس، يبدو أنه يمكنك نقله لهم، لذا إذا كنت مريضًا، تجنب الاتصال المباشر مع حيواناتك الأليفة.. اجعل شخصًا آخر يهتم بهم".

كما نصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "بتجنب حدائق الكلاب والأماكن العامة الأخرى المزدحمة".

ويشار إلى أنه تم العثور على الحيوانات المنزلية، وكذلك القطط الكبيرة في حدائق الحيوان، مُصابة بفيروس كورونا.

كما حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من إعطاء دواء مثير للجدل للمرضى كورونا، قائلة إن مزج الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يقلل من فاعلية دواء الريدمسيفير.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أزالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص استخدام الطوارئ الذي أعطته لعقار الملاريا، تاركًا ريميديسيفير كدواء وحيد حصل على ترخيص لعلاج فيروس كورونا.

وقد وصف الرئيس دونالد ترامب هيدروكسي كلوروكوين والكلوروكين كأدوية جيدة يمكن تناولها لعلاج فيروس كورونا.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه بنفسه يتناول هيدروكسي كلوروكوين لمنع إصابته بكورونا.

وأظهرت العديد من الدراسات أن هذه الأدوية لا تساعد مرضى كورونا فقط، ولكنها قد تزيد من خطر الآثار الجانبية الخطيرة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الإثنين، إن الأدوية لا تلبي "المعايير القانونية" لتفويض الاستخدام في حالات الطوارئ، لأنه من غير المحتمل أن تكون فعالة في علاج كورونا، بناءً على أحدث الأدلة العلمية.

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