فريق «تعليمي طنطا» ينقذ حياة طفل في جراحة استغرقت ساعتين

كشف الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بالمستشفى التعليمي العالمي من إنقاذ حياة طفل من الموت يبلغ من العمر 14 عامًا في عملية جراحية ناجحة استغرقت ساعتين.ومن جهته، قال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن المستشفى التعليمي الجامعي استقبل طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا، يعاني من نزيف دموي نتيجة وحمه شريانية وريدية بالمخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم الأمراض العصبية والنفسية ووحدة القسطرة المخية.وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفي التعليمي العالمي، أنه فور استقبال الطفل بالمستشفي ثم أجريت له الأشعة اللازمة، مشيدًا بمهارة ودقة الفريق الطبي الذي أُجري الجراحة، والذي ضم الدكتور حازم عبد الخالق المدرس بقسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور أحمد رويشة المدرس المساعد بقسم الأمراض العصبية والنفسية.ووجه سليم الشكر للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور حسن التطاوي، وطاقم التخدير برئاسة الأطباء هالة الجندي وسعد محرم، وطاقم التمريض المساعد والذي ضم كل من شفق صلاح، أمنية جميل، رانيا أبو المجد، مبروكة راضي، والطاقم الفني والذي ضم كل من إسلام عبد المنعم ومجدي عرب ومصطفى سلطان.وأوضح الدكتور حازم عبد الخالق، رئيس الفريق الطبي، أنه تم الوصول للوحمه بواسطة قساطر متناهية الصغير وغلق الوحمه بالكامل باستخدام مادة متخثرة، مؤكدا استقرار حالة الطفل.