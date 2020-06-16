إزالة 43 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "كوم حمادة - أبو حمص" عن إزالة عدد 15 حالة تعد تنوعت بين تعد على الأرض الزراعية، سكة حديد، طرق بإجمالى مساحة 4304 أمتار بنطاق الوحدة المحلية لقرية شابور بكوم حمادة، وإزالة 27 محلا على أراضى أملاك الدولة أمام الوحدة المحلية لقرية بطورس بأبو حمص بمساحة 706 مترا عبارة عن 24 محلا بمساحة 356 مترا على حرم الطرق - 3 محلات بمساحة 350 مترا علي حرم الري والصرف.كما تم تنفيذ حالة إزالة على مساحة 90م عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية بقرية قافلة بأبو حمص.وطالب محافظ البحيرة المواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.